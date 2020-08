Renato elogia Diego Souza, mas admite necessidade de reforços para o ataque do Grêmio

publicidade

O técnico Renato Portaluppi elogiou a equipe e o setor ofensivo após mais uma vitória do Tricolor na temporada. Na noite deste domingo, o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro derrotando o Fluminense pelo placar de 1 a 0, na Arena. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro do time no ano, Diego Souza.

Apesar dos elogios, Renato reconheceu a necessidade de reforços, especialmente para o setor ofensivo. Destacou que o Grêmio segue atento ao mercado, e citou como justificativas para isso a saída recente de Everton, que deve ser confirmado como jogador do Benfica, e a dificuldade do Brasileirão. “Precisamos de atacantes, é um campeonato longo. Até então, só tivemos saídas. Temos que procurar, mas sempre com os pés no chão”, frisou.

O treinador elogiou a atuação da equipe. Fez a ressalva sobre a ausência de jogadores importantes, mas ao mesmo tempo elogiou as entradas de Pepê e do garoto Isaque que, após marcar no Gre-Nal, começou a partida deste domingo entre os titulares, e se apresentou bem. “A gente vem lapidando esse garoto. Trouxemos da base, ele vem treinando bem. Tem um futuro muito grande”, projetou.

O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. Em jogo válido pela segunda rodada da competição, o Tricolor enfrenta o Ceará, às 21h30min, no Castelão, em Fortaleza.