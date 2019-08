Renato fecha treino e mantém dúvida no comando de ataque

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Grêmio fez, na tarde desta terça-feira, o último trabalho antes da partida contra o Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil. E teve mistério: o técnico Renato Portaluppi fechou a atividade e manteve a principal dúvida em relação ao time que inicia a partida contra os paranaenses.

A dúvida está no comando de ataque. Com o time encaminhado, a dúvida está na função de centroavante. André, que vem sendo titular e marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Libertad no Paraguai, é o mais cotado para começar a partida. No entanto, Diego Tardelli, que entrou bem contra o mesmo adversário, mas no jogo de ida, na Arena, é a alternativa para uma equipe com mais mobilidade na frente.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, Alisson minimizou a concorrência no comando de ataque, e definiu os dois como "jogadores decisivos", ambos capazes de ajudar o Grêmio. "Tenho certeza que quem entrar vai nos ajudar. São dois grandes jogadores. Quem o Renato escolher, vai fazer o melhor possível", projetou o meia.

Os demais jogadores titulares estão a disposição do técnico Renato Portaluppi para a partida. A exceção é Luciano, que já jogou pela competição com a camisa do Fluminense. Assim, o Grêmio deve ter Paulo Victor; Leo Gomes, Kannemann, Geromel e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Diego Tardelli).

O Tricolor enfrenta o Athletico-PR, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena.