Renato garante que irá dar carro a Luciano após gol de bicicleta pelo Grêmio

Após a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre a Chapecoense na noite deste domingo, Luciano, o autor do gol, não terá apenas os três pontos ou um número a mais na artilharia para comemorar. Isso porque ele ganhará do técnico Renato Portaluppi um carro popular, cumprindo a promessa feita pelo treinador, que havia dito que daria um automóvel a quem marcasse dessa forma.

Renato brincou com o gol de bicicleta marcado por Luciano. E disse que, mesmo que o atacante não estivesse no grupo quando fez a promessa de dar um carro a quem marcasse de bicicleta, garantiu que irá cumprir a promessa. "Ele deve estar 'duro', andando a pé, de ônibus. Ele não tem direito, mas vou dar o carro pra ele. Mas era um carro popular", brincou.

Na zona mista, após o jogo, outros jogadores brincaram com a situação. Um deles foi Matheus Henrique, questionado sobre o fato ter gerado brincadeiras no vestiário da Arena Condá. "O Renato falou, agora é com ele", resumiu, rindo.

Com a vitória, o Grêmio chegou a 56 pontos e se consolidou no G4 do Brasileirão, na 4ª posição. Abriu 4 pontos do São Paulo, primeira equipe fora da zona de classificação direta a fase de grupos da Libertadores. No próximo jogo, o Grêmio pega o Flamengo, na Arena, domingo, às 16h, pela 33ª rodada do Brasileirão.