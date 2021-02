Renato pede "cautela" por Ferreira titular após trocas levarem Grêmio à vitória

publicidade

Mais uma vez, a vitória do Grêmio passou pelas alterações de Renato Portaluppi. Os jogadores que saíram do banco decidiram a partida, e melhoraram o Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Um deles foi Ferreira, que modificou o perfil ofensivo da equipe.

Questionado sobre a utilização do jogador, Renato admitiu a importância do atacante, mas pediu cautela para sua utilização no time titular. "É um jogador que estamos lapidando. Tem um futuro muito grande aqui no Grêmio. Se eu começasse com ele, e as coisas não dessem certo, não teríamos outra opção para mudar o jogo", frisou.

Renato também admitiu que alguns jogadores serão poupados diante do Bragantino, na última rodada do Brasileirão. Isso porque, no fim de semana, já tem o compromisso pela final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. "Não podemos correr o risco de perder jogadores importantes para a decisão. Vou pensar com inteligência e decidir quem poupar", admitiu.

A presença de Vanderlei no gol, entre os titulares na final da Copa do Brasil, também não está garantida. Questionado após boa atuação de Paulo Victor na vitória sobre o Athletico-PR, Renato disse que ninguém tem lugar assegurado no time. "Vou conforme o desempenho do jogador. São eles que se escalam. Todo mundo está tendo opotunidades, e eu vou definir conforme eles aproveitam isso", garantiu.

O Grêmio enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão na quinta-feira, no Nabi Abi Chedid, às 21h30min, em jogo válido pela 38ª e última rodada da competição. Já a primeira partida da final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, acontece às 16h de domingo, na Arena.