Renato pede paciência à torcida para a chegada de reforços no Grêmio

Passado o Gre-Nal e com uma vitória, o Grêmio volta a se preocupar com a Libertadores, já que pela frente terá o Independiente Del Valle, do Equador. Além do adversário dentro de campo, o clube também está atento ao mercado e por isso Renato Portaluppi pediu ao torcedor gremista paciência com a direção.

"Nós estamos no mercado. O que a gente pede é paciência para o torcedor. O presidente vai contratar, só acho que tem muita gente exagerando nas críticas. Nós temos que cuidar para dar o tiro certo. Não podemos sair atrás e contratar o jogador errado", comentou.

A exemplo do que disse em coletivas anteriores, Renato valorizou a base, mas ressaltou que o time precisa de jogadores experientes. "Nós precisamos de atletas cascudos, até porque a temporada é muito longa, com muitos jogos", acrescentou. "Tenho trocado muitas ideias com o Amodeo (CEO do Grêmio) e o presidente (Romildo Bolzan) e ainda vou fazer algumas ligações lá do Equador. Não vamos só trazer atletas 'tops'", completou.

O treinador gremista ainda citou a negociação com Borré. Renato confirmou que falou com o atleta e mencionou que o colombiano receberia no Grêmio um salário "normal". "Borré iria receber um salário abaixo de alguns jogadores que estão aqui. O problema é que o pacote dele seria maior. Eu mesmo falei com o jogador, lá do Rio de Janeiro. O Grêmio fez de tudo para contratar o Borré. O jogador deu para trás na hora 'H'", disse.

