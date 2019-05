Renato Portaluppi afirma que não está “nem um pouco preocupado” com o Grêmio

publicidade

Depois da terceira derrota no Campeonato Brasileiro, neste domingo, por 2 a 1, para o Ceará, em Fortaleza, o técnico Renato Portaluppi se mostrou incomodado ao ser questionado quanto tempo demorará para o Grêmio “decolar”, expressão em alusão ao termo utilizado pelo profissional após o empate contra o Corinthians, em São Paulo. Logo após a pergunta do repórter Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba, o treinador respondeu com um tom ríspido.

“Você tem alguma dúvida que o meu time vai decolar?”, pergunta Renato Portaluppi para o repórter, que intervém. “Tem um prazo?”, que devolve. “Não tem prazo. São 38 rodadas, disputamos cinco e têm mais 33. Não estou nem um pouquinho preocupado, mas, lógico que não estou satisfeito com a posição na tabela. Não entramos focados nos primeiros minutos e sofremos dois gols”, declarou.

O treinador gremista destacou que a equipe adversária marcou os dois gols e depois passou o restante do tempo se defendendo. “Não tirando os méritos, mas o Ceará achou os dois gols. Depois o Paulo Victor assistiu à partida. Tivemos poucas chances, mas tivemos mais que o adversário. Então, o placar mais justo seria o empate, mas não adianta ficar aqui falando sobre justiça. Perdemos o jogo e perdemos a partida”, destacou.

Para Renato Portaluppi, que voltou a elogiar e afirmar que confia no elenco, um dos principais motivos para a terceira derrota em cinco rodadas do Brasileiro foi a falta de foco. Ele lembrou que um dos temas que ele tem trabalhado com o grupo do Tricolor é a concentração. “É difícil fazer gol e você saindo atrás fica ainda mais difícil. Ficar correndo atrás na casa do adversário é ainda mais complicado. Por isso, tenho conversado muito com o grupo sobre a concentração e o foco desde o primeiro minuto do jogo, como foi hoje”, ressaltou.

O Grêmio volta aos treinamentos na terça-feira. Na quarta-feira, o Tricolor inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30min, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.