Renato Portaluppi faz ajustes no Grêmio na véspera do jogo contra o Sport

O Grêmio encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo contra o Sport, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com uma atividade no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Na oportunidade, mesmo sendo véspera da partida, o técnico Renato Portaluppi aproveitou o tempo para corrigir problemas apresentados pela equipe nos últimos jogos.

Após os ajustes técnicos, o grupo realizou o tradicional recreativo, onde os jogadores atuam fora das suas funções e só podem dar dois toques na bola. A partir do jogo contra os pernambucanos, o atacante Luiz Fernando, ex-Botafogo, passa a ser mais uma opção para o técnico Renato Portaluppi no Brasileirão.

O Grêmio enfrenta o Sport na quinta-feira, às 19h, na Arena. O Tricolor é o 12º colocado com sete pontos e um jogo a menos que a maioria dos concorrentes. Atualmente, a equipe está a três pontos do Vasco da Gama, terceiro colocado e que também só fez cinco partidas no Brasileirão. O Sport é o 19º com quatro pontos em seis partidas.