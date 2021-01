Renato Portaluppi lamenta Grêmio decidir fora da Arena, mas ressalta importância do primeiro jogo

publicidade

O técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista logo após o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que definiu que o Grêmio jogará a última partida da final da Copa do Brasil no Allianz Parque. O treinador lamentou não poder decidir na Arena, mas destacou que o primeiro jogo da decisão é fundamental para largar em vantagem e poder chegar em São Paulo com um placar favorável para lutar pela taça.

“Gostaria de decidir em casa, mas não foi possível. O importante é que não tem o gol qualificado e vai depender muito do primeiro jogo. A equipe do Grêmio não muda a forma de jogar (atuando dentro ou fora da Arena). A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos e fica muito difícil mudar em cima de uma decisão. O (técnico do Palmeiras) Abel (Ferreira) conhece bem a equipe do Grêmio e nós a do Palmeiras. Serão 180 minutos de muito futebol e grande lances, pois são dois grandes times”, destacou.

Renato vê o adversário envolvido na final da Libertadores e eventualmente no Mundial, caso supere o Santos, com normalidade e sem vantagens para o Grêmio. Se perder, pode ter um abalo psicológico para as decisões da Copa do Brasil, mas, se ganhar, pode chegar ainda mais forte.

“Pode voltar com uma confiança muito grande (se vencer o Mundial). Além disso, o Palmeiras tem um grande plantel e grandes jogadores. Tem o lado bom e o ruim. O mais importante de tudo é o Grêmio se preparar, independente se o Palmeiras vai ganhar a Libertadores ou não”, declarou.

O técnico do Grêmio fez muitos elogios ao trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e ao desempenho do time do treinador português nas três competições que disputa. Questionado se é favorável ter muitas oportunidades para observar o adversário atuando, Renato destacou que, neste momento, da temporada todos sabem como os rivais jogam.

“É sempre bom ver o adversário jogar, pois aprendemos e podemos ver a forma que o treinador trabalha a sua equipe. Vamos entendendo a forma como o adversário atua e trabalhando a forma para neutralizar. O Abel está fazendo um trabalho maravilhoso. E o fez rapidamente. Não tem muito segredo”, concluiu.

As datas e horários das finais da Copa do Brasil ainda dependem da participação do clube paulista na final da Libertadores no dia 30 contra o Santos. Se o Palmeiras perder a final, os jogos serão realizados nos dias 11 e 17 de fevereiro. No caso de vitória do time paulista, as partidas serão realizadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, conforme planejamento divulgado pela CBF na terça-feira.

Na sexta-feira, às 21h30min, no Allianz Parque, os dois times se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão. O Grêmio é o quinto colocado com 49 pontos em 28 jogos e o Palmeiras é o sexto com 47 em 27 partidas.

