Renato queria adiamento maior, mas comemora jogo contra Del Valle na sexta

publicidade

Mesmo em isolamento em Porto Alegre devido a Covid-19, o técnico Renato Portaluppi participou das negociações para que o jogo do Grêmio contra o Independiente del Valle fosse adiado. Segundo declaração obtida pelo repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, junto a assessoria de imprensa do treinador, ele gostaria que o confronto fosse remarcado para outro momento, mas considerou positivo a mudança para sexta-feira.

"Para o Grêmio, foi bom o adiamento do jogo. Trabalhei nisso junto com o (Carlos) Amodeo. O melhor seria não ter nem o jogo na sexta-feira. Mas isso não conseguimos", declarou Renato Portaluppi.

Com os três casos de jogadores positivados para a Covid-19 no Equador, o Grêmio não conseguiu treinar na terça-feira e nem nesta quarta-feira. O elenco se limitou a um trabalho interno no hotel que serve de concentração e no qual a delegação ficou confinada.

Obtive uma declaração do Renato Portaluppi, através de sua assessoria, sobre a mudança do jogo: "Para o Grêmio, foi bom o adiamento do jogo. Trabalhei nisso junto com o Amodeo. O melhor seria não ter nem o jogo na sexta-feira. Mas isso não conseguimos".@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) April 7, 2021

Como alegou o presidente Romildo Bolzan, os dois dias sem atividades regulares irão prejudicar a preparação do Grêmio para o importante jogo da terceira fase da Libertadores. Talvez, por isso, o técnico tenha ressaltado que preferia que o compromisso fosse adiado para outra data.

🏆 Os potes do sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2021 estão confirmados!



🤞 As chaves serão sorteadas nesta sexta-feira.#GloriaEterna pic.twitter.com/m50cFLXbFs — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 5, 2021

A impossibilidade de adiar para outro dia se dá pela necessidade do início da fase de grupos da principal competição continental, marcado para o próximo dia 20. O sorteio das chaves está marcado para sexta-feira, às 13h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

⌚️🏆 Anote na agenda! O sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2021 está marcado para a tarde desta sexta-feira. É pela #GloriaEterna! pic.twitter.com/53MPzCohuo — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 6, 2021

No mesmo dia, às 19h15min, o Grêmio enfrenta o Independiente del Valle, em Assunção. Na quarta-feira, dia 10, os dois clubes se enfrentam no mesmo horário, na Arena, para definir quem avança para a fase de grupos.

Veja Também