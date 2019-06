Renato reconhece atuação abaixo do esperado: "Grêmio vai voltar melhor depois da parada"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi falou após a vitória do Grêmio por 1 a 0, sobre o Fortaleza, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, conquistado com gol no final, marcado por Pepê, garantiu a saída do Tricolor da zona do rebaixamento, ao menos nessa rodada.

Apesar da vitória, o técnico Renato Portaluppi reconheceu a atuação abaixo do esperado. O Grêmio teve um jogador a mais no segundo tempo, mas só chegou ao gol aos 44 da etapa final. "O mais importante de tudo, no momento, era a vitória. O Fortaleza vai tirar ponto de muita gente, temos que valorizar isso", afirmou.

Renato voltou a falar sobre a necessidade da parada para a Copa América para recuperar o grupo, e citou os jogadores entregues ao Departamento Médico como um fator a mais de dificuldade para chegar aos resultados positivos. "A parada vai ser excelente para o Grêmio. Vamos treinar a parte tática e, o mais importante, voltar a ter todo mundo à disposição", projetou.

O treinador voltou a falar da necessidade de improvisação. Diante do Fortaleza, os dois laterais esquerdos não estava aptos para jogar. Cortez, machucado, e Juninho Capixaba, suspenso, estavam fora. Leo Gomes, improvisado, foi a alternativa encontrada. "Tem que ficar improvisando, isso é difícil. Mas o nosso torcedor pode ficar tranquilo. O Grêmio, depois da Copa América, vai voltar a vencer seus jogos", assegurou.

O Grêmio tem mais um compromisso antes da parada para a Copa América. Na quarta-feira, às 19h15min, encara o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.