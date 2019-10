Renato reconhece Grêmio mal no 1º tempo: "Assistimos ao Flamengo jogar"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi avaliou como positivo o empate em 1 a 1 contra o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Libertadores, na noite desta quarta-feira, na Arena. De acordo com o treinador, a equipe esteve muito abaixo da média no primeiro tempo, no qual assistiu ao Flamengo jogar.

Segundo o treinador, a equipe "não jogou nada" no primeiro tempo e, por isso, precisou dar uma bronca geral no grupo no intervalo. "Estivemos muito abaixo do que podemos apresentar. Assistimos o Flamengo jogar no primeiro tempo. Não vimos a bola", lamentou Renato.

Apesar de reconhecer a atuação abaixo nos primeiros 45 minutos, o treinador viu evolução da equipe na etapa final, disse que a equipe "acordou" e buscou o equilíbrio no confronto, totalmente diferente do que aconteceu no primeiro tempo. "Pelo nosso segundo tempo, o 1 a 1 ficou de bom tamanho", reconheceu.

Renato seguiu elogiando o grupo do Flamengo. Pregou a continuidade do respeito pelo grupo de Jorge Jesus, e ressaltou que os cariocas começam o confronto da volta classificados. "Eles têm a vantagem, mas temos mais 90 minuntos. O Grêmio gosta de jogar no Maracanã. Até lá podemos ter reforços", frisou.

Para o jogo de volta, Renato poderá contar com o retorno de Jean Pyerre e Geromel, desfalques neste confronto de ida. Na avaliação de Renato, a boa atuação do Flamengo no primeiro tempo passou pelo meio campo, com os rubro-negros anulando Matheus Henrique.

Ele explicou, ainda, o início de Maicon no banco. O jogador, que deu lugar a Michel, começou a jogada do gol de empate do Tricolor, marcado por Pepê. "Ele não joga há um mês. A minha intenção nem era colocar ele em campo hoje. Foi um risco. Se não estivéssemos perdendo, dificilmente iria fazer isso", garantiu.

O jogo de volta entre Flamengo x Grêmio acontece no dia 23 de outubro, quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. Quem vencer estará classificado para a final da Libertadores. Em caso de repetição do 1 a 1, a decisão da vaga será nos pênaltis. Por conta do gol fora como critério de desempate, o Flamengo joga pelo 0 a 0, enquanto ao Tricolor qualquer empate acima de 2 gols dá a vaga na final.