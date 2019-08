Renato retira obrigação do Grêmio de conquistar Brasileirão e mira Copas

publicidade

Mesmo com o tropeço diante da Chapecoense e o entendimento de que o time deixou escapar uma boa oportunidade para crescer no Brasileirão, o Grêmio segue com o pensamento de priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. Para o técnico Renato Portaluppi, o Tricolor não tem o dever de conquistar o Campeonato Brasileirão e a responsabilidade está com os times que têm apenas uma competição no calendário.

"Quem tem obrigação de disputar o título é quem disputa competição só. O Grêmo não tem obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileirão. O Grêmio não está fora, mas as dificuldades são bem maiores. Depois da Copa América, este foi o primeiro jogo da competição em que meu time principal jogou. O Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Entre uma Copa do Brasil e uma Libertadores a gente tem que tentar os que faltam poucos jogos para o título. Eu adoro Campeonato Brasileiro, mas também não sou mágico para colocar a mesma equipe para buscar os resultados", afirmou em entrevista coletiva.

Ao falar da troca da data do jogo, Renato disse que o pedido para atuar numa segunda-feira ocorreu para dar uma oportunidade da equipe principal atuar. "Era para a gente tentar pontuar. Tem horas que tem que travarr o time porque estamos bem mais próximos de um título em outras competições. Os clubes que podem atrapalhar (a corrida pelo Brasileirão) estão disputando duas ou três competições", argumentou.