Renato revela cobrança para Jean Pyerre se aproximar da área por conta do bom chute

publicidade

Em entrevista coletiva após o clássico Gre-Nal, o técnico Renato Portaluppi revelou cobrança para Jean Pyerre se aproximar da área por conta de seu bom chute. A finalização do meia, autor do gol no jogo, valeu ao Grêmio a vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário.

Renato disse que o meia se destaca pelo chute, e revelou conversas e cobranças ao atleta, assim como fazia com Luan em sua época de Grêmio. "São jogadores que não gostam de pisar na área, mas eu cobro isso porque o chute deles é muito bom", frisou.

O treinador destacou a importância do gol, que garantiu ao Grêmio a vitória no clássico 425. Destacou a "entrega" do meia e a necessidade de aperfeiçoamento em "duas ou três coisas" para a equipe. "Se ele estiver na Seleção ou na Europa, vão cobrar dele. É atencioso e escuta. Como os demais, esteve muito bem", elogiou.

O Grêmio lidera a chave B do returno do Campeonato Gaúcho, com 12 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Ypiranga, no domingo, às 11h. Por conta das restrições das prefeituras pela pandemia de Covid-19, o local do jogo segue indefinido. A FGF deve confirmar a sede nos próximos dias.