Resultado do Gre-Nal "ficou de bom tamanho", avalia Renato

O técnico Renato Portaluppi ficou satisfeito, ainda que não tenha empolgado, com o empate no Gre-Nal deste sábado. Para o treinador, as equipes mostraram desempenhos equivalentes na soma dos tempos. "Pelo que aconteceu nos 90 minutos, ficou de bom tamanho", analisou.

"O Inter foi um pouquinho melhor que o Grêmio no primeiro tempo. No segundo, o Grêmio foi melhor e se tivesse mais alguns minutos poderia chegar à vitória", afirmou o técnico gremista. "Nós buscamos o gol desde o início, mas Gre-Nal é assim mesmo", ponderou. "As melhores chances foram do Grêmio. Se o Everton tivesse um pouco mais de tranquilidade no último lance, poderíamos ter virado a partida", acrescentou.

Para Renato, a sequência do Grêmio é muito positiva no Brasileirão. "O resultado foi muito bom, fora de casa. Nos últimos quatro jogos, o Grêmio ganhou dez pontos", frisou.

Ele exaltou, ainda, a postura tática dos seus comandados. "Mesmo com a equipe diferente, o Grêmio propõe o jogo e tem muito mais posse de bola. A gente busca a vitória, nem sempre consegue", salientou. "Precisamos dar os parabéns para o grupo todo, pois a entrega e o foco são muito grandes. Por isso, o Grêmio está bem nas três competições. Se recuperou muito no Brasileiro, onde era bem criticado.