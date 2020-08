Robinho é apresentado e exalta o estilo do Grêmio

publicidade

O meia Robinho, de 32 anos, foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta sexta-feira. Após realizar exames médicos e assinar contrato até o final da temporada, o ex-jogador do Cruzeiro falou sobre os motivos que o fizeram aceitar o convite para atuar pelo Tricolor.

“O Grêmio é um time que eu admiro demais. Todo o ano está brigando por títulos. Sempre gostei do estilo e de ver jogar. Fiquei muito feliz com o contato e não pensei duas vezes antes de aceitar o novo desafio. Estou pronto e preparado para dar conta do recado”, admitiu.

Entre outros temas, Robinho falou sobre o curto contrato que assinou com o Tricolor. “Quando o Grêmio fez a proposta de sete meses até o final do Brasileiro não pensei duas vezes. Sempre tive vontade de atuar no Grêmio e nem pensei muito no tempo de contrato. Se der o meu melhor e repetir o que fiz em outras equipes a possibilidade de renovação de contrato é muito grande. Aceitei na hora e pensei só em desfrutar do futebol do Grêmio e desta camisa que é muito pesada”, ressaltou.

O meia destacou ainda que chega a um grupo onde tem muitos amigos. Além dos atletas do Cruzeiro, como Thiago Neves, Lucas Silva e Orejuela, ele lembrou que também já atuou com Vanderlei e Victor Ferraz no Coritiba.

• Ficha Técnica:

Nome: Róbson Michael Signorini

Nascimento: 10/11/1987 (32 anos)

Naturalidade: Marialva (PR)

Clubes: Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro