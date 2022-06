Roger destaca confiança com jogos sem perder do Grêmio: "Gera atmosfera positiva"

publicidade

Aos olhos do técnico Roger Machado, o Grêmio teve uma boa atuação diante do Londrina, na vitória por 1 a 0, na Arena, na noite desta terça-feira. Além do triunfo, o comandante celebrou a permanência dentro da zona de classificação para a Série A. "Insisto, não vamos subir em junho e precisamos ter calma, mas a confiança, os jogos sem perder, os jogos sem sofrer gols, as vitórias elevam o moral do grupo. A permanência no G4 gera uma atmosfera positiva", pontuou em entrevista coletiva.

Para o confronto desta noite, o treinador optou pelo meia Campaz na vaga do zagueiro Natã, desmanchando o sistema com três zagueiros e liberando o colombiano para a articulação. Em seu entendimento, a mudança rendeu frutos.

"O Campaz, hora ele vai controlar o jogo, hora ele vai driblar, hora ele vai finalizar. Buscamos com ele uma regularidade maior dentro da partida. O futebol dele é mais solto e pode se locomover de ambos os lados. O placar de 1 a 0 não traduz o que foi a partida, talvez tenha sido a partida que mais criamos e fluída. Fizemos outros bons jogos nos modelos, mas me agrada a forma como nos comportamos hoje", resumiu.

A alteração tática, no entanto, pode não prosseguir nos próximos duelos. Conforme Roger, o time vai se adaptar à necessidade de cada confronto. "Podemos viver um esquema para cada momento. A dificuldade que tivemos com o CSA foi em função da flutuação do meia. Nossos centrais não estavam conseguindo se desprender da linha para marcar", sintetizou.

Com o triunfo, o Grêmio é quarto, com 25 pontos. Agora, são quatro pontos a mais que o Sport. No domingo, o adversário gremista será o terceiro colocado, o Bahia, na Fonte Nova, às 16h, em jogo direto pelo topo da tabela.