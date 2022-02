Roger encaminha Grêmio com três volantes para o clássico Gre-Nal

publicidade

O técnico Roger Machado encaminhou, nesta quinta-feira, o time para o clássico Gre-Nal 435, deste sábado, no Beira-Rio. Mesmo com a atividade fechada para a imprensa, a tendência é que o treinador tenha encaminhado uma equipe com três volantes, bem parecida com a que venceu o São Luiz, no último sábado, por 4 a 0, na Arena.

Assim, o Grêmio deve ter uma equipe com Thiago Santos, Bitelo e Villasanti. Gabriel Silva, que atuou na goleada sobre o São Luiz, deve ficar fora do time titular.

Devem completar o time do meio para frente Janderson e Rildo, atuando pelos lados. O centroavante deve ser Diego Souza. Campaz deve ficar no banco, ainda sem condições para 90 minutos, e Ferreira deve ser ausência, por lesão.

O penúltimo treino do Grêmio antes do clássico Gre-Nal foi realizado nesta quinta-feira, em atividade fechada. O último trabalho acontece na manhã desta sexta, novamente com a primeira parte sem acesso à imprensa. A última parte, provavelmente o tradicional "rachão", deve ser aberto.

Assim, o provável Grêmio deve ter Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nícolas; Thiago Santos, Villasanti, Bitelo, Rildo e Janderson; Diego Souza.

O clássico Gre-Nal 435 acontece no Beira-Rio, neste sábado. A partida, válida pela 9ª rodada do Gauchão, acontece às 19h.

