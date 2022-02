Roger Machado é anunciado como novo técnico do Grêmio

publicidade

Roger Machado é o novo técnico do Grêmio. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira em coletiva pelo vice-presidente de Futebol, Denis Abrahão. O treinador chega para o lugar de Vagner Mancini, que deixou o clube no início da tarde, após não suportar o empate em 1 a 1 diante do Juventude. A comissão técnica será formada por Roberto Ribas, James Freitas, Jussan Lara e Paulo Paixão.

Roger é um desejo antigo da diretoria. Com a saída de Felipão no ano passado, o nome do ex-lateral foi sondado para assumir o clube na reta final do Brasileirão antes de Mancini, mas o treinador recusou o convite.

Foi com a camisa do Grêmio que Roger viveu seus melhores momentos. Ídolo no Olímpico, fez parte da geração vitoriosa da década de 1990, de Paulo Nunes e companhia, com a conquista da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Como treinador, comandou o Tricolor de 2015 a 2016, com 93 jogos e 48 vitórias, em um estilo de jogo que agradou os torcedores. Ao sair de Porto Alegre, rodou por Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e, por fim, Fluminense, de onde saiu em agosto do ano passado. Roger está sem clube desde então.

Em entrevista à Rádio Guaíba, o vice de futebol do clube, Dênis Abrahão, confirmou que o nome de Renato Portaluppi também era sondado pela direção. Abrahão deixou bem claro que a pressão da torcida foi preponderante para a demissão de Vagner Mancini. Mas salientou que, pelos treinos, o desempenho em campo já deveria ser melhor.

Na próxima rodada do Gauchão, o Grêmio visita o União Frederiquense, em Frederico Westphalen, na quarta-feira, às 19h30min.

