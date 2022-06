Roger Machado comanda treino para os reservas do Grêmio em Maceió

publicidade

Ainda em Maceió, o técnico Roger Machado comandou um treino, na manhã desta sexta-feira, para os jogadores do Grêmio que atuaram menos de 60 minutos no empate contra o CSA por 1 a 1. Os demais atletas ficaram na academia do hotel, onde realizaram trabalhos regenerativos.

A comissão técnica gremista aproveitou as instalações do adversário de quinta-feira à noite para começar a preparação para o próximo compromisso da Série B, contra o Londrina na terça-feira, às 19h, na Arena, pela 15ª rodada da Série B. Inicialmente, o preparador Reverson Pimentel orientou exercícios de aquecimento. Depois, Roger comandou um treinamento técnico e tático.

A delegação tricolor retorna para Porto Alegre nesta sexta-feira, às 18h. A chegada no aeroporto Salgado Filho está prevista para as 23h50. Na manhã deste sábado, o grupo de jogadores se reapresenta para seguir a preparação para o jogo contra os paranaenses em casa.

