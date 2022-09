Roger Machado prepara Grêmio sem Lucas Leiva no meio-campo

publicidade

Pressionado pela sequência de maus resultados, Roger Machado vai promover uma mudança no meio-campo do Grêmio para a partida contra o Vila Nova nesta sexta-feira, às 21h30, na Arena. Titular nas últimas rodadas, Lucas Leiva vai para o banco de reservas. Thaciano e Campaz treinaram entre os titulares nesta quinta-feira e disputam uma vaga no time.

Recuperado de dores musculares, Biel está de volta e será titular no ataque gremista com Guilherme e Diego Souza. Já no sistema defensivo, o Tricolor terá duas mudanças: Rodrigo Ferreira recupera a condição de titular no lugar de Edilson pela direita, enquanto Nicolas, com lesão na panturrilha, dará lugar a Diogo Barbosa na esquerda.

A provável escalação do Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Thaciano (Campaz), Biel e Guilherme; Diego Souza.

Com 44 pontos, o Tricolor ocupa a 4ª colocação na Série B e está a três pontos do Londrina, que é o 5° colocado.

