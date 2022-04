Romildo aposta em “base sólida” do Grêmio para restante da temporada

publicidade

Campeão gaúcho sob o olhar de mais de 40 mil torcedores. A noite do Grêmio na Arena foi de festa, o que motivou o presidente Romildo Bolzan Jr a reforçar, em entrevista coletiva após a vitória diante do Ypiranga neste sábado, que a equipe montada por Roger Machado apresenta uma “base sólida” para o restante da temporada. “Estamos em um processo importante. Temos jogadores consolidados. Eu acredito que estamos no caminho certo, não apenas para voltarmos ao nosso lugar, mas para criarmos uma base sólida lá para frente”.

O título livra Bolzan de um peso do tamanho do mundo de seus ombros. O presidente que comandou o Tricolor em seus melhores momentos amargou um rebaixamento sem esboçar reação no ano passado. O dirigente confessou que nunca ficou "emocionalmente abatido” com o fato, mas sim “envergonhado”.

“Conduzimos um processo vitorioso até agora e vamos continuar. Esse momento não é para medíocres, mas sim para pessoas fortes. E nós vamos passar”, reforçou o mandatário gremista.

Muito da evolução da equipe, passou pelas boas escolhas de Roger Machado. O treinador ajustou peças desconexas, auxiliando na forma de jogar do elenco como um todo.

Sobre o trabalho do treinador, Bolzan disse: “O Roger identificou problemas. Conseguiu corrigir. A grande virtude que ele nos mostrou foi conseguir fazer isso, trabalhar isso, treinar isso. O Grêmio não é um time pronto. Estamos em formação, mas a perspectiva é ótima. Para mim, o que eu mais tira de positivo é a possibilidade de consolidarmos esse projeto".

