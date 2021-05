Romildo Bolzan Jr. avalia não ser prudente realização da Copa América em Porto Alegre

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., afirmou não ser prudente Porto Alegre sediar a Copa América 2021, depois que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou a realização do evento no Brasil. O gestor do clube gaúcho classificou a situação como "de risco" ao se posicionar contra a realização do torneio neste momento na cidade. "Não é recomendável que se gere todo um aparato pra que venha pra cá a Copa", disse em entrevista à Rádio Guaíba sobre uma possível realização de jogos na Capital.

Ele ainda afirmou que o Grêmio não vai abrir mão da Arena em seus jogos para um eventual pedido da Conmebol para a realização das partidas da Copa América. O Campeonato Brasileiro não vai parar para a realização do evento, diferentemente do que acontece em outros anos, o que deixaria o Tricolor sem campo para disputar seus confrontos.

Até o início desta tarde, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou através de nota que “até o momento” não havia recebido nenhum contato ou sondagem para realização de partidas no Estado. Os locais mais prováveis, caso consigam a liberação dos governadores, são o Estádio Mané Garrincha em Brasília, a Arena da Amazônia e a Arena das Dunas, em Natal.

* Com informações de Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba