Romildo: "Compra da Arena nunca esteve tão próxima"

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr afirmou que o clube "nunca esteve tão próximo" de completar a compra da operação da Arena. A afirmação foi feita na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste domingo.

De acordo com ele, a antecipação da compra da operação do estádio está bem encaminhada. Segundo Romildo, a expectativa é que isso possa ser concluído até o final do ano. "Nunca estivemos tão próximos de finalizar essa situação. Vencemos quase todas as etapas", destacou.

Conforme Romildo, a única questão pendente ainda envolve o entorno da Arena, já que houve sinalização positiva por parte dos bancos. No entanto, segundo o presidente, houve avanço na semana passada envolvendo essa parte, através da formalização de uma minuta de acordo que está sendo apreciada. "Se isso acontecer, podemos finalizar a operação até o final do ano. Só falta essa situação", assegurou.

O presidente também falou sobre o início do planejamento de 2020, mesmo com a temporada ainda em andamento. De acordo com ele, o clube está fazendo o monitoramento do elenco de forma estratégica, para chegar competitivo. O presidente brincou com o técnico sobre o acerto para a próxima temporada, e confirmou Renato Portaluppi como comandante para o ano que vem.

No dia do aniversário de 116 anos do Tricolor, o presidente avaliou o trabalho e disse que, mesmo com os títulos e os resultados recentes, o clube ainda não atingiu o patamar desejado por ele. "O Grêmio ainda depende da venda de jogadores. Não chegamos lá ainda, mas acho que nenhum clube brasileiro chegou", ponderou.