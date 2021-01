Romildo garante Pepê no Grêmio para disputa das finais da Copa do Brasil

publicidade

Com a janela de transferências aberta, o atacante Pepê, de 23 anos, vem recebendo sondagens de clubes da Europa para deixar o Grêmio já no começo deste ano. No entanto, pela temporada atípica em função da Covid-19, o Tricolor não terá encerrado suas competições quando o período de contratações europeias se encerra, no dia 3 de fevereiro. Ainda que possam mudar de datas, as decisões da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, estão marcadas para os dias 11 e 17 de fevereiro. Segundo o presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, Pepê, titular da equipe de Renato Portaluppi, estará em campo.

"O empresário já sabe que as negociações com o Pepê partem do fato de que ele vai jogar as finais e nós temos a preferência. O fato é que o Pepê vai jogar as finais da Copa do Brasil", reiterou Romildo, em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, nesta sexta-feira. Mais tarde, o Grêmio encara o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, às 21h30min.

Pepê recebeu sondagens do Porto, de Portugal, e uma oferta do Zenit, da Rússia, de 20 milhões de euros, chegou até a sala da direção gremista. Porém, as negociações "esfriaram" nos últimos dias. A intenção dos empresários do atleta é que ele jogue no Estádio do Dragão, mas existem outros interessados, como o Sevilla, da Espanha.

"Negociação por Orejuela encerrada"

Questionado sobre a situação do lateral-direito Orejuela, o presidente Romildo deixou claro que as negociações por sua contratação estão encerradas com o Cruzeiro. Segundo ele, o clube mineiro tentou alterar a forma de pagamento dos valores acertados, o que fez a equipe descartar o negócio. "Hoje foi o último dia de negociação".

Como a temporada ainda está em andamento, o dirigente evitou falar de reforços, mas garantiu que atletas emprestados, como Jonhata Robert e Leo Chú, serão avaliados para integrarem o grupo principal em 2021. No caso do zagueiro Pedro Geromel, Romildo confirmou que o Tricolor trabalha para renovar seu vínculo até 2022.

