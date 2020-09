Romildo garante Renato Portaluppi, mas deixa aberta possibilidade de mudança

publicidade

O presidente Romildo Bolzan Júnior revelou nesta quarta-feira que o técnico Renato Portaluppi permanece como técnico do Grêmio. Entretanto, deixou aberta a possibilidade de uma troca no futuro caso a direção perceba uma necessidade e após um debate amplo no Conselho Administrativo do clube e com o próprio treinador. Porém, Romildo destacou que o momento é de dar confiança para o grupo para que ele consiga a recuperação no Brasileirão.

“O Renato é um treinador vitorioso no clube. Tem completo domínio do elenco. Tem a confiança da direção. Um fim de ciclo com este grupo só se efetivamente acabarmos errando todos os nossos diagnósticos. Sinceramente, não acredito nisso. Mas, de qualquer maneira, o Grêmio é um clube que se renova. Se observarmos que tem alguma situação que precisa de interferência, faremos o debate”, ressaltou o presidente.

Após a partida contra o Goiás, o técnico Renato Portaluppi revelou que teve uma conversa com o presidente, sem dar maiores detalhes. Questionado sobre o bate papo, Bolzan reafirmou a confiança que tem na comissão técnica e nos jogadores.

“A conversa com o treinador é permanente. Temos um diálogo aberto. O Renato compartilha situações. Compartilha ambientes e debates. Socializa os problemas e as angústias dele conosco. Se pudermos contribuir com o debate franco e aberto, estamos fazendo o nosso papel. O debate que tive com ele foi de todos. Estamos muito confiantes que temos um grupo suficiente para vencer e vamos vencer ali na frente”, afirmou. “O nosso debate é tão leal, tão franco, tão parceiro e tão organizado que o nosso papel aqui é dar segurança emocional para o grupo do que propriamente se deixar contaminar. Por questões internas e externas”, concluiu o pensamento.

Preparação física

O presidente Romildo Bolzan destacou ainda qual é avaliação interna do clube sobre a preparação física da equipe e as lesões constantes que estão ocorrendo nesta temporada. “Dá a impressão que podemos ter desgastes físicos, mas é verdade, pois estamos em um momento de não produzir o resultado. Sem ele, todo mundo fica mais ansioso, muito mais ativo e, até, às vezes, ocorre a perda de confiança. Entretanto, isso gera impressões que não correspondem com as impressões da falta do desempenho físico. Precisamos é ganhar. Precisamos é vencer uma partida para retomarmos a confiança plena”, afirmou.

Sobre as lesões e problemas físicos, o mandatário gremista destacou que a parada devido por causa pandemia criou uma situação única no futebol. “Tudo que está acontecendo como Grêmio de atletas com dores musculares e preservação de alguns jogadores, todos os clubes do futebol brasileiro estão enfrentando. Basta ver as deficiências dos outros clubes por conta desta situação muito própria deste ano. Tratamos como normal. Claro, procuramos fazer as medidas preventivas para evitar. Esse é um assunto que permanentemente a comissão técnica discute”, concluiu.

O Grêmio está em Salvador para enfrentar o Bahia, na quinta-feira, às 19h15min, na Arena Pituaçu. O Tricolor é o 14º colocado do Brasileirão com oito pontos. O adversário é o 12º com um ponto a mais.