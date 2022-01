Romildo nega relação difícil com torcida do Grêmio e garante empenho por ingressos mais baratos

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., negou uma relação difícil com a torcida, mesmo após os xingamentos direcionados a ele na vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, na estreia do time no Campeonato Gaúcho de 2022. As manifestações estão relacionadas ao preço dos ingressos para a temporada e ainda ao rebaixamento para a Série B.

Romildo voltou a dizer que as manifestações são legítimas, mas disse que não irá alimentar uma "narrativa" de que a relação é conturbada entre as partes. "Vamos tentar nos manter cada vez mais próximos. O Grêmio não tem relação difícil com a torcida", resumiu.

Romildo pediu que a torcida preserve a "instituição", e que não deixe de comparacer aos jogos ou direcione às críticas ao clube, mas sim a ele, na figura de presidente. "Já tivemos muitas vitórias, mas lamentavelmente também amargamos muitas frustrações", admitiu.

Sobre a busca para diminuir o preço dos ingressos, Romildo afirmou que o Grêmio se "esforçou fortemente", e vai continuar fazendo o mesmo junto à administração da Arena para reduzir os valores. Na noite desta quarta-feira, amargou o segundo pior público da história, com pouco mais de 3 mil torcedores. "Depende de uma ampla negociação, e a direção certamente atuará nesse sentido", frisou.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida, válida pela 2ª rodada do Gauchão, acontece no estádio Bento Freitas, ás 16h30min.