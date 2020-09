Romildo vê Cavani "impactado" com repercussão no Grêmio: "De repente vem"

publicidade

O assunto Cavani segue presente no Grêmio. Na noite desta segunda-feira, no programa Hora Consular, o presidente Romildo Bolzan Jr. afirmou que a comoção da torcida no Rio Grande do Sul pela contratação chegou até o atacante uruguaio, que permanece nos planos do clube, ainda que os contatos sejam negados pela direção.

De acordo com o presidente, o jogador ficou impactado com a comoção criada em torno da sua possível contratação pelo Grêmio. A informação teria sido confirmada pelo representante do atleta. "De repente ele vem. Está impactado com a repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país", afirmou.

A torcida do Grêmio segue sonhando com a contratação do atacante uruguaio. No entanto, ainda há clubes na Europa que buscam a contratação do jogador. A janela europeia, para a disputa da Liga dos Campeões, encerra no dia 5 de outubro.