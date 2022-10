Romildo vê jogo com Londrina como crucial para acesso do Grêmio e define: "Temos que pontuar"

publicidade

O acesso matemático é o foco do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Logo após a vitória diante do CSA na noite desta terça-feira, o mandatário já citou o duelo do final de semana contra o Londrina, no Paraná. Segundo ele, o confronto é "crucial" para que o acesso seja concretizado e a Série B faça parte do passado.

"Essa vitória de hoje, começou na rodada passada, desde lá foi elaborada. Perdemos de forma injusta lá, reitero. No entanto, os adversários de trás estão chegando e ainda não se tem clareza. É incerto o acesso. Nossa certeza é fazer pontos no final de semana. Temos que pontuar em Londrina", projetou.

Deixando o cargo ao final do ano, Romildo não negou a necessidade de ir ao mercado para reforçar o grupo em uma eventual campanha na primeira divisão. "Não tem dúvidas disso". Ele garantiu que os atletas não irão se desmobilizar até a missão ser cumprida, mesmo que saibam que situações serão revistas ao final do ano.

A transição presidencial vai acontecer naturalmente. "Vou chamar os candidatos e resolver o que for possível. Vou antecipar o que der para antecipar". O cartola pontuou que neste ano serão dois meses para planejamento. "Temos que adiantar o processo, fazendo interlocução. O que for consenso, vamos avançar".

