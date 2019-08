Sem Kannemann, Argentina anuncia convocados

publicidade

A Argentina divulgou, neste domingo, a lista de convocados para seus dois amistosos nas datas FIFA do mês de setembro. Para a torcida do Grêmio, um alívio: o zagueiro Walter Kannemann não está entre os 27 convocados por Lionel Scaloni.

Nas datas FIFA, a Argentina tem dois compromissos nos Estados Unidos. No dia 5 de setembro, enfrenta o México, em Los Angeles. Já no dia 10, o adversário é o Chile, em San Antônio.

Para a defesa, Scaloni optou por nomes que já vinham sendo convocados, como Pezzella e Otamendi. Kannemann havia sido convocado para a disputa da Copa América no Brasil, mas uma lesão acabou tirando o jogador da lista final. Assim, o zagueiro deve ficar disponível para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, dia 4 de setembro, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Um dos destaques é a convocação do atacante Adolfo Gaich, do San Lorenzo. O jogador, de apenas 20 anos, foi um dos principais nomes na conquista do ouro nos jogos Pan-Americanos de Lima, e é uma das apostas de Scaloni para o setor ofensivo.

A lista também não tem Lionel Messi. O atacante foi suspenso por 3 meses após suas declarações polêmicas ainda durante a Copa América no Brasil, quando sugeriu que havia uma espécie de "complô" para que a Seleção Brasileira vencesse a competição.

Além do time principal, a Argentina anunciou a convocação de sua seleção sub-23.

Veja a lista completa: