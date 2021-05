Sem Taison, Inter começa a projetar escalação para enfrentar o Juventude

publicidade

Após uma atuação de gala e goleada pela Libertadores, o Inter retomou os trabalhos nesta quinta-feira e começou a preparar o time que vai enfrentar o Juventude, no sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio. Precisando vencer para avançar até a final do Gauchão 2021, o Colorado não poderá contar com o atacante Taison, que não está inscrito no estadual.

Na posição, o técnico Miguel Ángel Ramírez deve utilizar o meia-atacante Carlos Palacios, que estava suspenso e não participou da partida de quarta-feira. Na atividade desta tarde, os jogadores que iniciaram a goleada de 6 a 1 sobre os paraguaios realizaram trabalho regenerativo na academia, os demais foram a campo para dar início à preparação visando o jogo de volta pela semifinal.

A comissão técnica orientou um treinamento com minijogo e foco na troca de passes em espaço curto. Na sequência, também, em campo aberto.

O Inter retoma os treinos nesta sexta-feira de tarde e o técnico espanhol deve definir o time. Para avançar até a final, o Colorado precisa vencer por um gol de vantagem para levar aos pênaltis ou por dois de saldo e se classificar no tempo normal.

