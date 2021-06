Sem tempo para treinos, Tiago Nunes deve repetir time do Grêmio diante do Fortaleza

publicidade

O Grêmio nem teve tempo para lamentar o empate diante do Santos, que manteve a equipe na lanterna do Brasileirão. No domingo, o time já enfrenta o Fortaleza, na Arena. E, com pouco tempo para treinos, a tendência é que Tiago Nunes repita o time que foi a campo nessa quinta-feira.

Serão apenas duas atividades. Além da realizada na tarde desta sexta-feira, leve e de regenerativo para o grupo que atuou contra o Santos, o Grêmio treina na manhã deste sábado. Depois, concentra para enfrentar o Fortaleza.

O único desfalque segue sendo o goleiro Brenno. O jogador, que completou 10 dias de diagnóstico positivo pela Covid-19, deve voltar a ficar à disposição apenas na próxima semana.

Assim, o técnico Tiago Nunes deve mandar a campo um time com Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira e Ferreira; Diego Souza.

O Grêmio enfrenta o Fortaleza no domingo, às 20h. A partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na Arena, em Porto Alegre.

