Site italiano coloca Kannemann na mira da Fiorentina

O zagueiro argentino Kannemann novamente desperta interesse do futebol italiano. Pelo menos é o que revela o site Calciomercato. De acordo com a publicação, a Fiorentina estaria disposta a oferecer 6 milhões de euros para contar com o defensor do Grêmio na janela de transferências de janeiro.

A publicação destaca que Kannemann tem um passaporte triplo – argentino, uruguaio e italiano – o que seria um facilitador. Além disso, elogia "a força física e as habilidades de artilheiro" do zagueiro de 28 anos. O atleta fez um gol na temporada passada.

O Calciomercato afirma ainda que a Fiorentina já iniciou contatos com a comitiva do jogador. O Grêmio desconhece qualquer proposta pelo atleta argentino.