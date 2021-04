Sob olhar de Tiago Nunes, Grêmio estreia na Copa Sul-Americana contra La Equidad

publicidade

Depois de cinco anos de destaque na Copa Libertadores, que incluíram o título de 2017, o Grêmio encara uma nova realidade a partir desta quinta-feira, quando estreia no Grupo H da Copa Sul-Americana diante do La Equidad, da Colômbia, às 19h15min, na Arena. O Tricolor acabou "classificado" para o torneio depois da eliminação precoce para o Independiente del Valle, na fase preliminar da Copa Libertadores. A última vez que a equipe gremista participou deste torneio foi em 2012.

A queda acabou provocando a saída do técnico Renato Portaluppi, que estava no clube desde 2006, e o início de um amplo processo de reformulação que será liderado pelo técnico Tiago Nunes - contratado na quarta-feira, ele não estará à beira do gramado nesta quinta e assistirá ao jogo das tribunas.

Quem comandará a equipe na Arena do Grêmio esta noite será o interino Thiago Gomes. Mesmo que a Sul-Americana não seja a prioridade do Grêmio para a temporada, nenhum jogador que esteja bem fisicamente deverá ser poupado. Diego Churín volta de lesão e aumenta as opções para o treinador.

O zagueiro Geromel tem treinado normalmente nos últimos dias, mas não fica à disposição para o confronto. No ataque, Ferreira deverá ser titular com a ausência de Pepê. No meio de campo, caberá a Jean Pyerre organizar as jogadas ofensivas do time em busca da vitória.

Enquanto se prepara para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil (só entrará na terceira fase do torneio), o Grêmio promete empenho na Sul-Americana. Depois que as competições nacionais começarem, o cenário será bem diferente. "A política deste ano será basicamente esta: transição e fortalecimento do elenco, visando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil", já avisou o presidente Romildo Bolzan, numa clara mudança no foco do tricolor gaúcho.

O La Equidad só enfrentará o Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre graças a uma autorização especial dada pelo Ministério da Saúde da Colômbia. Por causa da pandemia do coronavírus, o país impôs várias restrições para viagens, principalmente com o Brasil. O clube, no entanto, conseguiu a liberação para embarcar ao Brasil com base no protocolo sanitário da Conmebol.

Copa Sul-Americana - Fase de grupos - Grupo H - 1° rodada

Grêmio

Brenno; Rafinha, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes (interino).

La Equidad

Bonilla; Pacheco, Pestaña, García e Torralvo; Lima, Zapata, Salazar, Angulo e Mantilla; Herazo. Técnico: Alexis García.

Arbitragem: Eber Aquino (Paraguai)

Auxiliares: Milciades Salvidar e Luis Onieva (Paraguai)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Hora: 19h15min

