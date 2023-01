Suárez cita fome por desafios ao escolher Grêmio e descarta "período de adaptação"

publicidade

Aos 35 anos, Suárez admitiu que não chega no Grêmio para ser o mesmo centroavante de 2015. No entanto, o camisa 9 citou sua fome por desafios e que pode contribuir de forma diferente num novo momento da carreira. Ele frisou que não acredita nessa história de "adaptação a um novo futebol" ao mudar de país.

Com a decisão da Recopa Gaúcha no horizonte, o atacante garante que se sente bem para atuar, mas evitou fazer previsões. "Falei com o treinador, com os médicos. Estou me sentindo muito bem. Não necessito de uma adaptação ao futebol brasileiro. Não acredito nessa coisa de adaptação. Sou assim, é necessário tempo para ficar bem fisicamente", pontuou.

"Vou prometer comprometimento, companheirismo, atitude, garra e gols. Não sou o Suárez de 2015, 2013. Não sou bobo, correr 50 metros a toda velocidade. Mas com um movimento meu, a 50 metros do gol, posso beneficiar meus companheiros", explicou em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira.

O desafio de atuar no Tricolor foi uma das tônicas de Suárez. Conforme o Pistolero, ele vê nisso mais motivação para se provar. "Tem muita gente que duvida que eu possa jogar em alto nível neste futebol. Que eu possa ter gana de querer ganhar ainda mais coisas depois de tudo que eu fiz na carreira".

O camisa 9 quer também ser um espelho para os outros atletas. "Gosto que os jovens vejam que um cara de 36 anos está lá treinando todos os dias como seus colegas. E veja o prazer de jogar o futebol, a maior paixão que tenho".

Veja Também