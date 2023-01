Suárez revela ansiedade para jogar o clássico Gre-Nal e se diz confortável com pressão

publicidade

O clássico Gre-Nal já é um desejo do atacante Luis Suárez. Apresentado pelo Grêmio nesta quinta-feira, o camisa 9 revelou ansiedade para encarar o Inter, em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. "Todo mundo conhece o clássico de Inter e Grêmio. Tenho ansiedade por jogar esse tipo de partida", disse em entrevista coletiva.

O jogador, que já atuou em diversos dérbis pelo mundo, como Barcelona e Real Madrid, Liverpool e Manchester United e Nacional e Peñarol, pontuou que gosta da pressão nos grandes duelos. "Isso me agrada. Fico empolgado de me botarem pressão".

Diante da recepção na Arena lotada, Suárez avaliou que as altas expectativas precisam ser correspondidas em campo. "A recepção da torcida confirmou 100% a decisão que eu tomei. Agora é minha responsabilidade pessoal e conviver com essa pressão. Mas toda minha carreira foi assim, com crítica, aceitando ser criticado. Quanto mais pressão, mais rendo", finalizou.

