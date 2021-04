Substituto de Maicon é a única dúvida na escalação do Grêmio contra o Del Valle

publicidade

Maicon acusou dores após o Gre-Nal e ficou de fora da viagem ao Equador. Os exames não detectaram lesão grave, mas ele será desfalque e a única alteração na escalação em relação à equipe que iniciou o clássico. Lucas Silva e Darlan disputam a vaga, com vantagem para o primeiro devido ao porte físico e o perfil mais marcador. Seria possível escalar os dois jogadores, para dar mais robustez ao meio-campo, tirando Pinares ou Alisson, mas essa não é a alternativa mais provável.

Responsáveis pela jogada que decidiu a partida contra o Inter, Léo Pereira e Léo Chú se credenciam a brigar por titularidade em um futuro próximo, especialmente na posição atualmente ocupada por Alisson, mas amanhã devem seguir aguardando oportunidades a partir do banco de reservas. Havia uma pequena chance de que Kannemann pudesse ser liberado para viajar e retornar ao time, mas isso não aconteceu. Ele deve retornar no jogo de volta contra o Del Valle. Pepê, Jean Pyerre e Geromel seguem no departamento médico.

O time deve ter Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diego Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique e Pinares; Alison, Ferreira e Diego Souza. Com o caso de Covid-19 de Renato e a preocupação de que mais jogadores que tiveram contato com o técnico possam testar positivo, o Grêmio relacionou 26 nomes. Para isso, precisou usar até mesmo atletas que já estão fora dos planos para a sequência da temporada e deverão ter suas rescisões ou empréstimos confirmados em breve: Paulo Victor, Victor Ferraz, David Braz e Éverton – o Vasco anunciou a contratação de Vanderlei.

Pesou também a questão da experiência, ainda mais em confrontos internacionais. Além disso, alguns jogadores vindos da transição que já têm atuado pelo profissional no Gauchão não estão inscritos na Libertadores, mesma situação dos recém-contratados Rafinha e Thiago Santos. A lista só poderá ser alterada em caso de classificação para a fase de grupos da competição sul-americana.