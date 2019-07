Tardelli admite que passou por “momento muito triste” e foca em “nova etapa”

publicidade

Diego Tardelli completou na quinta-feira 162 dias como jogador do Grêmio, mas, apesar do tempo, um novo capítulo na relação dele como o clube e a torcida iniciou ontem. E nada melhor do que começar um novo momento com o gol que abriu o placar da vitória, por 2 a 0, contra o Nacional-URU, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O atacante entrou aos 17 minutos de segundo tempo, na vaga do criticado André, e oito minutos depois, começou a escrever as primeiras palavras da sua nova página no Tricolor gaúcho.

“Quando cheguei, disseram que eu não me dava com Luan. Nos últimos jogos eu não queria jogar, pois tinha brigado com o Renato. Tudo mentira. Mais um monte de besteira. Isso me deixou muito triste. Não sabia o que eu queria. Se queria ficar no Brasil. Então, me tranquei e não senti vontade de fazer mais nada”, declarou Tardelli.

O atacante explicou que a mudança da cultura chinesa para a brasileira, somada às críticas, fizeram ele ficar muito abalado. “Passei por um momento que muita gente não sabe. Um momento complicado nestes últimos quatro meses. A palavra não é depressão, mas me sentia muito infeliz durante este período. Vim de quatro anos na China, onde tem uma cultura totalmente diferente. Cheguei ao Brasil e passei a ver muitas coisas negativas. Comentários, críticas, mentiras e isso me colocou muito para baixo”, revelou.

Para Tardelli, o gol contra os uruguaios é mais uma “força” que o faz sentir o desejo de cumprir os três anos de contrato com o Grêmio. Além do desempenho, o atacante destacou a importância da Família, dos companheiros, no dia a dia, da direção e do técnico Renato Portaluppi.

“O gol de hoje foi um alívio. Fiquei bastante emocionado. Espero que seja uma nova etapa da minha vida. Estou bastante focado e espero ser bastante feliz, como em todos os clubes que passei”, disse. “O Renato sempre me passou confiança. Ele que me pediu e fez o esforço para eu estar aqui. Tivemos um papo supertranquilo. De amigo mesmo. Ele passou o que ele queria. Assim como o presidente”, declarou.

Tardelli ainda comentou sobre o suposto pedido para não atuar como centroavante. “Não falei com o Renato onde queria jogar. Estava esperando uma oportunidade, independente da posição que ia jogar. As coisas foram mudando. Entrei na função do André, onde já joguei e me sinto super à vontade. Espero que seja uma nova etapa”, concluiu.

O Grêmio treina na tarde desta sexta-feira. O retorno da equipe aos gramados está marcado para segunda-feira, às 20h, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de volta pela Libertadores está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30min, no estádio Defensores del Chaco.