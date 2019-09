Tardelli exalta "poder de reação" do Grêmio no 2º turno

publicidade

O atacante Diego Tardelli não deixou seu gol nas redes, mas deu mais uma vez sua contribuição numa vitória de um Grêmio renovado no 2º turno do Brasileirão. "É uma vitória importante, o time mostrou mais uma vez o poder de reação", exaltou o jogador, agora titular no grupo de Renato Portaluppi.

Para o atleta, a postura de todos os jogadores demonstra o comprometimento. "Neste segundo turno está sendo impressionante. Todos que estão entrando dão conta do recado", analisou. "Foi mais uma partida difícil superada, que nos deixa em condições muito boas", acrescentou Tardelli.

A receita, conforme o experiente atacante, vai ser manter as expectativas em xeque. "Vamos passo a passo, primeiro esse bom começo de segundo turno, com três vitórias consecutivas."