Tardelli revela desgaste acumulado, mas afirma estar 100% para próximos jogos do Grêmio

O atacante Diego Tardelli concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira e revelou o desgaste acumulado das últimas partidas como o principal motivo para ser poupado no fim de semana. O jogador não esteve em campo na goleada do Tricolor, contra o Atlético-MG, por 4 a 1, no Independência, na noite deste domingo.

O jogador afirmou ter sentido um "desgaste muito grande" nos últimos jogos, e revelou conversas constantes com Renato Portaluppi e com o Departamento Médico, para ser poupado e estar em condições especialmente para a decisão contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores. "Agora estou bem fisicamente, foi bom ter ficado fora. Estou 100% e pronto para quarta-feira", assegurou.

Tardelli comentou, ainda, os problemas recentes de lesões do Flamengo, adversário da semifinal da Libertadores. Rafinha teve uma lesão na face no jogo contra o Athletico-PR, deve passar por cirurgia e é dúvida para o jogo no Rio de Janeiro, no dia 23 de outubro. Tardelli desejou melhoras ao amigo, mas disse que lesões acontecem. "No primeiro jogo, tivemos vários desfalques. Uma hora ia acontecer para o Flamengo também. Não tem favorito, vamos estar focados", resumiu.

Sobre a vitória contra o Atlético-MG, na qual não esteve em campo, Tardelli reconheceu que é ruim ficar fora, e também lamentou o momento da equipe mineira, na qual teve boa passagem. O atacante desejou recuperação ao time, pelo qual tem carinho. "Espero que se resolva o mais rápido possível. Mas fomos lá e fizemos a nossa parte, como temos feito no segundo turno, para conseguir os três pontos e ficar perto do G4", frisou.

Ele também projetou o confronto contra o Bahia, na próxima quarta-feira, às 19h15min, na Arena. A partida deve ser a última dos titulares antes do jogo contra o Flamengo, já que os reservas devem entrar em campo no fim de semana. "É um concorrente direto nosso, um adversário complicado, com uma equipe que joga parecida com a nossa. Vai ser um bom teste para quarta que vem", destacou.

Léo Moura e Diego Tardelli trabalham normalmente

O Grêmio treinou no CT Luiz Carvalho, na reapresentação após a vitória em Minas sobre o Atlético-MG. Apenas os reservas foram ao gramado, enquanto os titulares que estiveram em campo realizaram trabalhos leves na academia.

Entre os reservas, dois jogadores que foram poupados dos últimos compromissos treinaram normalmente: Diego Tardelli e Léo Moura. A equipe realizou um coletivo diante do sub-20. O Tricolor atuou com Brenno; Léo Moura, Heitor, Paulo Miranda e Capixaba; Rômulo, Darlan, Patrick, Thaciano e Luciano; Diego Tardelli.

Debaixo de chuva, #Grêmio trabalha neste momento no CT Luiz Carvalho. Reservas, com Léo Moura e Diego Tardelli, realizam um coletivo contra o sub-20. @FutebolGuaiba pic.twitter.com/qfuk8kO0rc — Eurico Quadros (@euricoquadros) October 14, 2019

O técnico Renato Portaluppi deve esboçar o time que enfrenta o Bahia apenas amanhã. A tendência, no entanto, é que os titulares entrem em campo, no último compromisso desses atletas antes da decisão contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores.