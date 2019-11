Thaciano retoma treinos físicos e pode reforçar Grêmio antes do fim do ano

publicidade

O volante Thaciano correu ao redor do gramado, durante treino do Grêmio na manhã deste sábado. Com recuperação um pouco atrasada em relação à previsão inicial, de três semanas, ele poderá ser opção antes do fim do Brasileirão.

Thaciano sofreu lesão na coxa durante confronto do Tricolor contra o Vasco, em 31 de outubro. A projeção era ficar de fora ao menos três semanas, agravando a falta de opções da meia-cancha gremista.

O capitão Maicon, inclusive, manifestou dores nas partidas que atuou, sem jogar os 90 minutos nelas. O volante poderá fazer uma cirurgia no joelho em 2020, para tentar uma recuperação plena.