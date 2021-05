Thiago Gomes destaca oportunidade para dar experiência aos jovens do Grêmio

publicidade

O técnico da equipe Sub-21 do Grêmio, Thiago Gomes, agradeceu mais uma vez a oportunidade dada a ele e aos jovens para disputar uma partida internacional pelo Tricolor. Na noite desta quinta-feira, os garotos empataram em 0 a 0 com o La Equidad, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O treinador citou que a equipe de transição do clube é "modelo no futebol brasileiro", e comemorou a oportunidade. "Agradeço mais uma vez ao Grêmio. Isso vai ajudar esses atletas, com experiência internacional. É um time jovem, que enfrentou uma equipe forte. Feliz com o que conseguimos", destacou.

Ele enumerou as dificuldade em enfrentar um time "muito faltoso" na altitude. "É uma partida que deixa ensinamentos. Com entrega, na altitude. Representou o que é vestir a camisa do Grêmio", elogiou.

Agora, o Tricolor aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário, vindo da fase de grupos da Libertadores, nas oitavas de final da Sul-Americana. No domingo, o Tricolor estreia no Brasileirão diante do Ceará, às 16h, no Castelão.

Veja Também