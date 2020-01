Thiago Neves dá recado no Grêmio: "Vou em busca do meu sonho, a Libertadores"

publicidade

O meia Thiago Neves falou pela primeira vez como jogador do Grêmio. Em vídeo publicado pelas redes sociais do clube na noite desta segunda-feira, a nova contratação se apresentou ao torcedor, falou sobre a sua carreira e projetou o grande objetivo na temporada: ganhar a Libertadores pelo Tricolor.

Thiago disse que já queria ter vindo antes para o Grêmio, e afirmou estar em um "momento importante da vida e da carreira", e nada melhor que chegar em um grande clube para isso. "Vou em busca do meu sonho. Vim para conquistar bastante coisa. Espero trazer o tetracampeonato pra gente", destacou.

O jogador também falou sobre a sua carreira. Destacou o início no Paraná, as passagens pelo futebol árabe, pelo Hamburgo da Alemanha e os momentos no Brasil, com passagem de destaque pelo Fluminense, onde jogou sob o comando de Renato e foi vice-campeão da Libertadores em 2008.

O jogador falou também sobre as suas características. Descreveu a si próprio como um "cara parceiro", tranquilo e que não gosta de confusão. E destacou a idolatria ao meia Alex, ex-Cruzeiro, que começou a carreira no Coritiba. "Sempre me inspirei nele", elogiou.

Thiago Neves será apresentado oficialmente pelo Grêmio na tarde desta terça-feira, às 17h30min. A apresentação acontece na sala de conferências do CT Luiz Carvalho.

Ainda sem Thiago Neves, o Grêmio entra em campo na quinta-feira, às 21h30min, na Arena, para enfrentar o São José. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.