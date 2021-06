Tiago Nunes enfrenta as primeiras críticas no Grêmio

publicidade

Tiago Nunes foi apresentado como técnico do Grêmio no dia 23 de abril. Menos de dois meses depois, ele enfrenta as primeiras críticas mais severas. É preciso salientar que o treinador ficou afastado do dia a dia no CT Luiz Carvalho em razão da Covid-19, assim como alguns jogadores importantes, mas o desempenho da equipe no início de Brasileirão e também nos jogos contra o Brasiliense, na Copa do Brasil, não agradou em nada.

Tiago tem sido bastante didático em suas entrevistas. Ao mesmo tempo em que admite as dificuldades do time, principalmente na derrota para o Athletico Paranaense, na Arena, no último domingo, o técnico aponta quais seriam, na sua visão, os pontos a serem melhorados. “Nós precisamos ter mais profundidade nas laterais, mais combinações de jogadas na entrelinha do adversário, ter jogadores com a capacidade de pegar a bola entre as linhas e verticalizar o jogo para colocar nossos atacantes em condições de finalização”, explica o técnico.

Sem somar pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem o seu pior início em duas décadas. A última vez em que não somou nenhum ponto nas duas primeiras partidas foi em 2000, quando a competição ainda não era disputada por pontos corridos. A reabilitação terá de acontecer longe da Arena, já que os dois próximos jogos pelo Brasileirão são fora de casa. Na quinta-feira, o Tricolor vai até Recife encarar o Sport, na Ilha do Retiro.

E no domingo, enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal. “O Grêmio precisa ter um volume maior de troca de lado de bola, não só na bola curta, de pé em pé, que é uma característica dessa equipe, mas também na bola diagonal longa para que a gente possa quebrar o ritmo do adversário. É um somatório de pequenos fatores que teremos de construir no dia a dia, evoluir nesse sentido.

Buscar um padrão de equipe que tenha qualidade de jogo e também tenha agressividade para ter um bom comportamento defensivo. E voltarmos a vencer, que é o mais importante”, finaliza Tiago.