Tiago Nunes indica Luan e Corinthians demonstra interesse

No final do ano passado, Luan quase deixou o Grêmio rumo ao Cruzeiro, em um negócio envolvendo o meia Thiago Neves. E este ano uma nova possível saída do Rei da América de 2017 já começou a ser especulada antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro. Só que desta vez o destino seria o Corinthians.

Os dirigentes do Tricolor garantem não terem recebido nenhum tipo de contato por parte do clube paulista. Mais do que isso, afirmam que só vão intensificar as negociações envolvendo chegadas e saídas de atletas após o Brasileirão. Apenas a partir de 8 de dezembro haverá manifestações nesse sentido. Antes, as atenções estão todas voltadas para as rodadas finais do Brasileiro.

Luan é uma indicação do novo treinador da equipe paulista, Tiago Nunes. O meia-atacante tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2020. Ou seja, em julho poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Caso não renove o vínculo, pode sair no próximo ano sem que o Grêmio receba algum valor por isso. Em 2019, Luan participou de 36 jogos e marcou nove gols.

Com a temporada irregular do contestado Paulo Victor, o Grêmio vai buscar um novo goleiro para a próxima temporada. Cássio, titular do Corinthians, surge como uma possibilidade remota, já que é ídolo no time paulista e dificilmente seria envolvido no negócio. Walter, reserva de Cássio, é uma alternativa mais viável. Outros jogadores também poderiam ser incluídos nas negociações. O alto salário de Luan pode ser um empecilho nas tratativas.