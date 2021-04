Tiago Nunes usa tempo como aliado para implantar ideias no Grêmio

publicidade

Na primeira vez em que contou com o grupo praticamente completo, Tiago Nunes comandou um treinamento longo e intenso, ontem, no CT Luiz Carvalho. Com o calendário repleto de jogos, o técnico terá de aproveitar os poucos períodos que terá de treinos para colocar em prática suas ideias e encontrar a base de time ideal que pretende escalar nas próximas partidas.

Serão três dias de trabalho antes do jogo contra o Lanús, na quinta-feira, pela Copa SulAmericana. Um tempo curto, mas suficiente para promover alguma mudança tática e de escalação no time. Tiago já adiantou que não é adepto do rodízio. Ou seja, vai escalar força máxima sempre que possível, independentemente da competição. E um dos testes que ele deve promover nos treinamentos da semana é o aproveitamento de Rafinha na vaga deixada por Alisson, que sofreu uma grave lesão ligamentar no tornozelo.

O lado direito da equipe teria Vanderson e Rafinha. “É uma boa possibilidade. O Rafinha já jogou assim no Bayern, jogou na linha de trás, jogou na linha da frente e jogou por dentro. É um jogador que tem qualidade e experiência para isso também. Pode ser uma boa opção, mas precisa ser testada nos treinamentos e avaliada jogo a jogo”, comentou Tiago Nunes.

O treinador também vive a expectativa pelos retornos de Geromel, Kannemann e Maicon em uma semana com confrontos importantes pela frente. O jogo diante do Lanús, na Argentina, tem caráter decisivo, já que ambos venceram na rodada inaugural do Grupo H da Copa Sul-Americana e são, na teoria, os mais fortes da chave. Apenas o primeiro avança para a fase seguinte da competição. Após jogar na Argentina, o Grêmio tem a semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, domingo.

Renovação

Fora de campo, a direção trabalha para renovar o contrato do volante Victor Bobsin, que tem recebido suas primeiras oportunidades no time profissional. Aos 21 anos, ele tem contrato encerrando em dezembro de 2021. Ou seja, no meio do ano já poderia assinar pré-contrato com outra equipe. A renovação deve ocorrer nos próximos dias.

