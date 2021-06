Tiago Nunes vê atuação "consistente" e diz que Grêmio merecia vitória

publicidade

O técnico Tiago Nunes afirmou que o Grêmio merecia a vitória na noite desta quinta-feira, na Arena. O Tricolor teve mais volume ofensivo, mas cedeu o empate ao Santos no fim da partida e segue sem vencer no Brasileirão.

Na avaliação do treinador, o time teve uma atuação" consistente", mesmo sem atingir o resultado ideal. "Fizemos uma partida tecnicamente muito boa, competitiva. Finalizamos mais que o adversário, que foi neutralizado", pontuou.

O treinador negou que o time esteja apresentando um "desequilíbrio emocional". E minimizou a discussão com Matheus Henrique. Após o gol de empate do Santos, Tiago e o volante discutiram. "Já conversamos no vestiário, no intervalo. Vida que segue. É do jogo, uma reação natural de quem quer vencer em um momento de instabilidade", avaliou.

Para a partida, Tiago Nunes fez três trocas. Gabriel Chapecó no gol, Victor Bobsin entre os volantes e Léo Pereira na frente entraram nos lugares de Paulo Victor, Jonatha Robert e Luiz Fernando. "Entraram muito bem. São jogadores que vêm treinando bem. Vamos valorizar o momento de formação desses jogadores", explicou, ao garantir que a saída de Paulo Victor também visa preservar o momento e o "ser humano" após as contestações.

O Grêmio volta a campo no domingo, para enfrentar o Fortaleza, às 20h. A partida, válida pela 6ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena, em Porto Alegre.

