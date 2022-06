Torcida do Grêmio reclama de protocolos da Arena

publicidade

Se por um lado os cerca de 12 mil gremistas saíram felizes da Arena, na última terça-feira, pela vitória, por outro, as condutas adotadas pela Arena não agradaram a todos. Ao final da partida, circularam nas redes sociais diversas reclamações da torcida em razão dos protocolos do estádio, como a não abertura da rampa oeste e os pedidos para que os gremistas permanecessem sentados durante os 90 minutos, além da utilização de gradis nas entradas, que, de acordo com os tricolores, dificultavam a mobilidade. O assunto reverberou na internet de forma negativa para a administração da Arena, que se manifestou em nota afirmando que está avaliando os fatos.

“A prioridade da Arena do Grêmio é, e sempre será, o torcedor gremista. Todos os episódios que foram relatados estão sendo apurados pela direção da Arena e serão tratados de forma a melhorar a experiência do torcedor. Sobre as questões que envolvem os orientadores e seguranças é importante relatar que todos os prestadores de serviço que participam da operação dos jogos e eventos na Arena, recebem treinamentos periódicos que incluem, entre outros temas, a nossa mensagem de que o tratamento respeitoso e cordial ao torcedor é uma prioridade”, diz o texto.

O presidente Romildo Bolzan Júnior garante que o clube irá se manifestar sobre o ocorrido. O mandatário também lembrou os esforços do Grêmio para tornar as partidas em casa mais atrativas para o público, com a diminuição de alguns valores de ingresso e criação de outros benefícios. O CEO do clube, Carlos Amodeo, também falou sobre a situação em entrevista à rádio Guaíba: “Estamos falando com a Arena justamente para transformar a experiência do torcedor que vai ao estádio, essa experiência tem que ser agradável para o torcedor”, destacou o dirigente.

