Torcida lota Arena, celebra gols, mas termina frustrada com queda para Série B

O torcedor do Grêmio é quem mais sofre com o terceiro rebaixamento na história do clube, o mais vergonhoso de todos pelas circunstâncias em que ocorreu. Assim que o árbitro Raphael Claus apitou o final de jogo na Arena, o que se viu no rosto dos gremistas foi o retrato da decepção e da incredulidade com que aconteceu ao longo das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. A incompetência do clube cobrou o seu preço. Apoio não faltou. Mais de 33 mil torcedores fizeram a sua parte na vitória sobre o Atlético Mineiro.

Criou-se uma atmosfera positiva para a rodada final, a esperança estava presente. Assim que a bola rolou na Arena, o torcedor se animou com três gols em poucos minutos. O Grêmio fazia a sua parte. Mas a vitória sobre o Galo não bastava. Quando o Bahia abriu o placar diante do Fortaleza, no Castelão, a Arena silenciou. O time sentiu o abalo da torcida e sofreu dois gols.

Foto: Fabiano do Amaral

No intervalo de jogo, veio a notícia do empate do Fortaleza. A comemoração era como se fosse um gol do Grêmio. Douglas Costa, envolvido em uma polêmica na segunda-feira, fez o gol da tranqüilidade. No Castelão, o Fortaleza virava contra o Bahia. Faltava um gol do Corinthians diante do Juventude. Mas a notícia que veio de Caxias do Sul surgiu como um balde de água fria na torcida gremista. O Ju abria o placar.

A partir daí, a tristeza tomou conta. O rebaixamento foi confirmado em um ano para se esquecer. No apito final, muitas vaias e alguns aplausos. Houve protesto contra o presidente Romildo Bolzan Júnior, apontado como o principal responsável pelo vexame do clube. Na saída Arena, havia a temeridade de que acontecessem atos de vandalismo. Mas a volta para casa ocorreu de forma ordeira, sem maiores transtornos. A partir desta sexta-feira, é o torcedor que tentará levantar o clube de um tombo histórico.

