Três jovens do Grêmio são convocados para a Seleção Brasileira Sub-18

O técnico da Seleção Brasileira sub-18, Dudu Patetuci, convocou três jogadores do Grêmio em sua primeira lista nesta temporada, divulgado esta sexta-feira. O goleiro Thiago Beltrame, o lateral-direito Lucas Kawan e o meio-campista Matheus estão entre os 23 selecionados pelo comandante.

Hoje, a @CBF_Futebol divulgou a primeira convocação para a Seleção #Sub18 na temporada!

Entre os 23 atletas estão três gremistas. O goleiro Thiago Beltrame, o lateral-direito Lucas Kawan e o meio-campista Matheus.

Esta será a segunda convocação do goleiro gremista, após ter sido convocado para a Sub-17 no ano passado. Lucas Kawan e Matheus receberam o primeiro chamado para representar o Brasil.

Do dia 25 de fevereiro ao dia 5 de março, a equipe fará preparação em Recife, no Pernambuco. No CT do Retrô Futebol Clube do Brasil, a categoria fará dois jogos-treino diante do Sub-20 do Santa Cruz e do Retrô.

"Nosso objetivo é realizar algumas observações após as finais dos torneios nacionais sub-17. As competições mostraram jogadores com muito talento, que se destacaram para representar o Brasil. Temos 11 atletas convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira nessa lista. Será uma oportunidade para vê-los de perto", comentou Patetuci, responsável pela primeira convocação das categorias de base da seleção brasileira em 2021.

