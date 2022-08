Treino do Grêmio tem pancada e saída antecipada de Thiago Santos

publicidade

Quarenta e oito horas depois da vitória sobre o Guarani pela Série B, o Grêmio voltou aos trabalho visando a continuidade da Série B. A preparação para o jogo desta terça-feira, às 19h, contra o Operário começou de maneira leve para os titulares, enquanto os reservas foram para o gramado do CT Luiz Carvalho. Thiago Santos foi obrigado a deixar a atividade mais cedo por ter sofrido uma pancada no joelho direito.

Com os reservas batendo bola sob a orientação de Roger Machado, os titulares fizeram exercícios regenerativos. Já Lucas Leiva fez atividades físicas num dos campos do centro de treinamento.

A tendência é de Roger só defina a equipe que entrará em campo contra o Operário nesta segunda. O lateral Nicolas, com uma luxação no ombro direito, é dúvida. O ala até atuou diante do Guarani, mas teve de ser substituído por conta das dores na região.

